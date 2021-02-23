Закон про держслужбу розблокує роботу міністерств і відновить конкурси для чиновників, - Корнієнко

По-перше, відновлюються конкурси на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Основне тут - відновлення конкурсів на держслужбу. Вони можуть бути оголошені вже завтра-післязавтра. Таким чином піде процес повернення держслужби в той стан, у якому вона має бути - з прозорими конкурсами, з тим щоб на службу на посади категорії А (топ-чиновники) та посади інших 300 тис. службовців по всій країні потрапляли дійсно ті люди, які на це заслуговують", - наголосив він.

За законом, конкурси на посади, що обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, мають бути оголошені протягом 6 місяців після набуття чинності закону. І відповідні контракти діятимуть доти, доки на певну посаду не призначать за конкурсом іншу людину, але не більше 9 місяців після набуття чинності закону.

По-друге, тепер на посади виконуючих обов’язки можна призначати людей з перших заступників міністра або заступників на невизначений термін як було раніше.

Норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною, вилучені. Як відомо, у президента назвали неприйнятним положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень. Тому що вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду.

"Ми нарешті відновили конкурси на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу, при цьому врахувавши, що виконання заступником міністра (поки посада є вакантною) лише окремої частини повноважень є порушенням конституційних норм і просто паралізує системну роботу міністерства в цілому. Сьогодні усі обмежуючі норми знято. І цей кейс не про конкретну особу чи певне міністерство. Державі необхідно мати відповідні інструменти для забезпечення функціонування міністерства, зокрема, і через призначення т.в.о. міністра", - сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

По-третє, важливо знайти баланс щодо впливу Верховної Ради на призначення міністрів.

"З одного боку парламент не може призначати в.о., а з іншого - не можна допустити такої ситуації як зараз з Юрієм Вітренком, коли парламент ніяк не визначиться з його призначенням і коли нема кому розписати бюджетну програму, виплатити зарплату шахтарям. Зараз ми цю проблему усунули. А далі будемо працювати над системним врегулюванням цієї проблеми", - сказав Олександр Корнієнко.

В умовах, коли країна живе фактично у надзвичайний час - маючи як збройну агресію Росії, так і коронакризу, постійно виникають нові виклики для держави і з ними треба боротися. Саме тому, пояснюють у "Слузі народу", точно недоречно створювати умови для навіть гіпотетичного блокування діяльності міністерств або інших органів центральної виконавчої влади.

Таким чином тепер можна буде покладати обов’язки міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

Окрім того, у законопроекті скасовано норму, котра обмежує повноваження виконуючого обов'язки після 30 днів роботи

Як нагадав голова партії, правку про обмеження повноваження виконуючого обов'язки внесла народний депутат від опозиції. У результаті чого жодний в.о., на якого покладено цей статус, не може робити бюджетні розписи.

За словами Корнієнко, у подібній ситуації може опинитися будь-яке міністерство, якщо парламент не зможе дійти згоди щодо кандидатури його очільника.

"Це не має блокувати роботу жодного відомства. Якщо це буде, наприклад, Міністерство фінансів - тоді грошей не буде ні в кого! Ні в енергетики, ні в культури, ні в освіти. Просто зупиняться всі бюджетні процеси. І якраз цей законопроект, який ми ухвалили сьогодні, дозволить розблокувати роботу Міністерства енергетики та виплатити зарплати працівникам державного сектору енергетичної галузі", - зазначив він.