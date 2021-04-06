Закон про екоконтроль створено для тиску на бізнес, а не для захисту довкілля, - ФРУ

"Положення проєкту значно спрощують процедуру проведення перевірок при одночасному звуженні прав суб’єктів господарювання, та нівелюванні діючих запобіжників, які спрямовані на захист від імовірних зловживань своїми повноваженнями контролюючими органами", - пояснюють у ФРУ.

Зокрема, значно розширено перелік підстав для проведення позапланових перевірок, а також передбачена можливість проведення таких перевірок у вихідні, святкові, неробочі дні та/або у неробочий час. До того ж встановлена можливість проведення контрольних заходів без участі керівника або відповідальної особи, наголошується у листі.

Крім того, вказують у ФРУ, екоінспекції надається право накладати штрафи на підприємства без застосування судового порядку у розмірі від 30 тисяч гривень до 5,4 млн грн. При цьому найвищий штраф застосовується у разі недопущення органу екологічного контролю для перевірки.

Також положення законопроєкту передбачають можливість залучення органів місцевого самоврядування до контрольних заходів у якості спостерігачів.

"Це може сприяти виникненню потенційного конфлікту інтересів між представниками місцевої влади та відповідними суб’єктами, що підлягають екологічному контролю. Залучення таких представників є недоцільним - з огляду на їх можливу суб’єктну упередженість стосовно окремих підприємств", - наголошують у ФРУ.

Саме тому, на переконання ФРУ, проект потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням пропозицій та зауважень бізнесу, щоб не допустити створення органу з необмеженими повноваженнями та високими корупційними ризиками.