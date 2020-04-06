Закон про банки можуть оскаржити в КСУ

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що до закону про банки подано близько 8 тисяч поправок і закоронопроект можуть оскаржити в КСУ. Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що історія з банківським законом в рази м'якша, порівняно із земельним законом.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Я не згоден, що з банківським законом була якась жорстка історія, порівняно із земельним законом вона була в рази м'якше. Противники цього закону концентруються на медійному та юридичному напрямках", - заявив він.

Він припустив, що законопроект можуть оскаржити в КСУ, а поки до закону подали близько 8 тисяч правок.

"Можливо (оскаржат в КСУ, - ред.), але питання: чи буде у противників закону 45 підписів для цього. Втім, голосів "Батьківщини" і ОПЗЖ може вистачити", - сказав він.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що існує три варіанти розгляду великої кількості поправок до законопроекту про банки.