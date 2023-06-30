Мятеж Пригожина увеличил запрос на мирные переговоры с Украиной среди жителей России

Доля респондентов, поддерживающих переговоры, увеличилась на 8 процентных пунктов до 53% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно опросу независимого "Левада-центра", который должен быть опубликован 30 июня, доля сторонников продолжения боевых действий упала до 39%.

Русские "испугались, что мятеж может привести к еще большим неудачам в Украине для российских войск", - сказал в телефонном интервью Денис Волков, директор "Левада-центра", "И вообще, многие просто хотят, чтобы эта война закончилась как можно скорее", - добавил он.

Отношение к Пригожину

"Левада-центр" обнародовал 29 июня данные опроса, проведенного с 22 по 28 июня. Он зафиксировал колебания общественного мнения, вызванные событиями 24 июня.

Разбивка ответов по датам - до и после мятежа - показывает, что произошедшее ударило по отношению опрошенных к министру Сергею Шойгу и по крайней мере в два раз обрушило авторитет Пригожина в глазах жителей, отмечают социологи.

Если до субботних событий Пригожин казался россиянам "борцом за правду", "настоящим лидером", "патриотом" и победоносным генералом, то к началу рабочей недели в его образе стали преобладать негативные оценки: "устроил смуту", "пошел против России", "рвется к власти" (цитаты взяты из ответов на открытый вопрос).

По данным открытого вопроса (респондентов просили самим назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в июне уровень доверия Владимиру Путину не изменился и составил 42%, Михаилу Мишустину - 17% (в мае - 18%), Сергею Лаврову - 14% (как и в мае), Сергею Шойгу - 8% (в мае - 10%, при этом он сохраняет 4-е место в рейтинге наиболее популярных российских политиков).

Из значительных изменений социологи отмечают снижение рейтинга Евгения Пригожина с 4% до 2% (который теперь находится на грани выбывания из десятки наиболее популярных политиков).

Отношение к мирным переговорам

В мае 2023 года три четверти жителей России (76%) поддерживали войну с Украиной. Респонденты ожидали длительной войны, а поддержка мирных переговоров упала до минимума - 45%.