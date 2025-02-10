Призывал сделать Сумскую область "мертвой зоной": СБУ добилась приговора для пропагандиста РФ

Российский пропагандист Сергей Михеев получил заочный приговор в Украине. Ранее он призвал оккупантов уничтожить Сумскую область и превратить ее в "мертвую зону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службы безопасности Украины.
По материалам Службы безопасности злоумышленник публично поддерживает вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов против гражданского населения Украины.
По данным следствия, в июне 2023 года Михеев призвал командование оккупационных группировок РФ осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумах.
Таким образом злоумышленник предлагал превратить прифронтовой украинский город в "мертвую зону", в которой, по его словам, "не должно остаться живых людей".
Этот тезис Михеев, который позиционирует себя как "политолог", обнародовал во время одного из своих эфиров на рупоре кремля - радиостанции "Вести FM".
Кроме того, он регулярно выступает на пропагандистских ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева, где призывает к продолжению авиаударов и артобстрелов гражданской инфраструктуры в приграничных районах Украины.
На основании собранных доказательств суд признал Михеева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.
Отметим, за два года большой войны в Украине задержали и посадили сотни людей, которые так или иначе помогали оккупантам. Многие из них непосредственно работали с российскими спецслужбами.
Кто эти агенты, какова их мотивация и что грозит за госизмену, - читайте в материале РБК-Украина.
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