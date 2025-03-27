Высшие учебные заведения должны усилить взаимодействие с государством и бизнесом, - Попко

"Во-первых, государство должно придерживаться курса на усиление административной и финансовой автономии высших учебных заведений, чтобы обеспечить "гибкость" в условиях современного мира, который постоянно меняется. Это может быть в форме дополнительных инструментов при налаживании партнерства с государственным и частным сектором", - написал он.

Это, по мнению профессора, потребует дополнительного государственного финансирования на осуществление научных исследований и инновационную деятельность. А для того, чтобы заинтересовать бизнес инвестировать в университетские инновации и стартапы, государство должно ввести ряд стимулов в виде налоговых льгот.

"Собственно, и само государство могло бы финансировать или софинансировать общественно важные исследования и стартапы, конкурируя с бизнесом. Не лишним было бы создание национального рейтинга для ЗВО за успешное сотрудничество с бизнесом", - написал он.

Профессор Института международных отношений убеждает в необходимости разработки механизма для коммерциализации результатов исследований - от стадии разработки до создания инновационного предприятия, по примеру лучших европейских и мировых университетов.

В целом, считает Вадим Попко, высшие учебные заведения должны максимально сконцентрироваться на налаживании взаимодействия с государством и бизнесом.

"Это обеспечит успешную адвокацию интересов университетов, укрепит партнерство с обществом, обеспечит соответствие приоритетов ЗВО общенациональным и региональным стратегиям развития и тому подобное. Что же касается бизнеса, то такое встречное движение откроет новые возможности для исследований, трансфера технологий, будет способствовать удовлетворению актуальных потребностей рынка труда и повысит культуру фандрайзинга и привлечения дополнительного финансирования", - написал он.

С целью оптимизации такой работы он предлагает возложить эти обязанности на представителей руководящего состава университетов, а также предусмотреть отдельные должности - карьерного консультанта (career adviser). Такие специалисты, которые разбираются в потребностях рынка труда и обладают другими необходимыми компетенциями, считает Попко, помогут абитуриентам и студентам в достижении карьерных целей.

"Роль университетов в послевоенном восстановлении будет значительной еще в таких направлениях, как инновационное предпринимательство, региональное развитие, развитие местных общин, социальная интеграция, укрепление международного сотрудничества и тому подобное. И когда мы говорим о реформе высшего образования я хотел бы больше слышать именно об этом", - резюмировал Попко.