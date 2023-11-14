Окончание войны, подготовка к обстрелам и борьба с коррупцией: главное из интервью посла Японии

Украина должна сама решать, как о когда начинать переговоры об окончании войны, сейчас готовность к зимним обстрелам инфраструктуры выше чем в прошлом году, Япония заинтересована в "Дие" и других украинских технологиях, а успехи в борьбе с коррупцией впечатляют японцев.

Об этом и не только в интервью РБК-Украина рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Готовность к обстрелам

"Что касается подготовки со стороны Украины, то по сравнению с прошлым годом, в этом году украинское правительство и общество, а также украинский частный сектор подготовлены гораздо лучше. В то же время международное сообщество и страны-партнеры, включая Японию, также гораздо лучше скоординированы", - говорит посол.

По его словам, страны-партнеры, в том числе G7, помогают Украине по трем направлениям подготовки к обстрелам: предоставление ПВО, генераторов и трансформаторов, а также фортификация инфраструктуры.

Окончание войны и переговоры

"Решение о том, как и когда участвовать в переговорах, чтобы положить конец этой войне, всегда остается за украинским правительством и украинским народом. Ни в коем случае международное сообщество не должно оказывать давление на Украину", - говорит Мацуда. Япония же будет готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

При этом посол признал, что не может спрогнозировать, как долго может продлиться российско-украинская война.

"Если вы спросите меня, возможны ли мирные отношения между Россией и Украиной, я очень надеюсь, что после войны отношения улучшатся. Но мы должны помнить, что Украина является жертвой и на Украину нападают без какой-либо провокации. Поэтому я полностью поддерживаю идею членства Украины в НАТО", - добавил Мацуда. Пока же Украина не вступит в НАТО, ей будет нужна сеть двусторонних гарантий безопасности.

Японская помощь Украине

Общий объем японской помощи Украине составляет 7,6 миллиарда долларов. Ее основные направления: разминирование и вывоз обломков, восстановление инфраструктуры, поддержка агропромышленного комплекса, помощь в проведении реформ. Кроме того, Япония предоставляет Украине и нелетальную военную помощь, вроде беспилотников и снаряжения для личного состава.

На вопрос о возможном предоставлении Украине летальной помощи, посол Мацуда ответил, что сейчас этим вопросом занимается рабочая группа и он не хочет предугадывать итог ее работы.

Обмен технологиями

"Иногда я приятно удивляюсь, увидев, насколько Украина продвинулась в цифровизации повседневной жизни, в том числе административной. Есть много областей, которые нас интересуют. Например, мы хотели бы узнать больше об украинских IT-приложениях", - сказал посол Японии, выделив в частности "Дию".

Также по словам Мацуды, интерес представляет японско-украинское сотрудничество в сферах медицины и энергетики, Япония заинтересована в украинском опыте разработки беспилотников.

Роль Китая в войне

"Что касается влияния войны на регион Восточной Азии, то, как я уже говорил ранее, то, что происходит в Украине, в любой момент может произойти и с другими регионами, включая Восточную Азию", - сказал посол Мацуда. По его мнению, Китай как сосед России и постоянный член Совбеза ООН, может и должен прилагать больше усилий для прекращения войны.

По мнению посла, затягивание войны невыгодно Китаю, поскольку он получает экономические выгоды из стабильной международной обстановки.

Реформы в Украине

"Обычно во время войны руки правительства и общества сильно связаны непосредственной задачей, а именно защитой своей страны и общества и победой в войне. Именно поэтому нас так впечатляет тот факт, что украинское руководство при поддержке гражданского общества продолжает работать над всеми соответствующими реформами", - говорит посол Японии.

По его словам, хорошие результаты Украины в борьбе с коррупцией и других реформах помогают и военным усилиям - поскольку тогда странам-партнерам легче объяснять своим налогоплательщикам, почему Украина заслуживает дальнейшей поддержки.

Посол Мацуда отдельно выделил назначение новых глав НАБУ и САП, а также усилия по борьбе с олигархами.

"Мой друг из дипломатических кругов трижды возвращался на службу в Украине. Он сказал мне: Мацуда-сан, поверьте мне, 15 лет назад, 10 лет назад ситуация была намного, намного хуже. И на этот раз мне очень приятно видеть, что борьба с коррупцией продвигается вперед и приводит к конкретным достижениям. Украина на правильном пути", - говорит посол Японии.