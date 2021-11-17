Замовлення i доставка квiтiв по всiй Українi

Світ навколо нас постійно змінюється, більшість покупок можна зробити в інтернеті, а доставка квітів додому стає повсякденністю. У цій статті ми хочемо розповісти про основні переваги онлайн замовлень.

Істотна економія часу. Не кожна людина може викроїти зі свого щільного графіка час на пошук букета після роботи. Саме тому великі онлайн-сервіси мають таку популярність. Доставка квітів у Харкові займає кілька годин, а якщо зробити замовлення заздалегідь, то кур'єр привезе квіткову композицію у вказаний час. Широкий асортимент. В інтернет-магазині Flowers.ua можна знайти понад 1000 різних букетів та квітів на будь-який смак. Починаючи від пишних троянд, закінчуючи кімнатними пальмами та кактусами. Завжди свіжі букети. Сервіс Flowers.ua співпрацює безпосередньо з постачальниками квітів, тому гарантує 100% свіжість товару. Букети не чекають на покупця на вулиці або в приміщенні кілька днів, а зберігаються в спеціальних контейнерах з оптимальною температурою. Кур'єрська доставка квітів привозить квіти в обладнаних автомобілях, тому якість товару завжди на висоті. Анонімність. Доставка квітів на замовлення 100% буде здійснена за умов повної анонімності. Такий варіант доставки допоможе вам зробити перший крок у стосунках, до того ж яка жінка відмовиться від таємного шанувальника? Вся інформація про клієнтів зберігається на спеціальному виділеному сервері, що гарантує абсолютну безпеку. Економія. Букет квітів в інтернет-магазині завжди буде дешевшим, ніж такий саме в магазині. Онлайн сервісам немає потреби платити зарплату великому штату продавців чи орендувати складські приміщення. До того ж співпраця Flowers.ua з великими українськими банками дає можливість отримати кешбек на карту до 20% від суми замовлення. Щодня на сайті з'являються акційні букети. Додаткові послуги. Після того, як ви вирішили замовити квіти, композицію можна прикрасити милими подарунками. Повітряні кульки, коробки цукерок, кошики квітів та романтичні послання зроблять композицію особистою та додадуть їй краси. Бабуся чи мама будуть в захваті від красивої коробки цукерок чи фруктів. Індивідуальне замовлення. Якщо ви побачили гарний букет у фільмі, серіалі або на ТБ, вам вистачить лише однієї фотокартки, щоб флористи сервісу змогли створити аналогічну композицію для коханої. Комбінуйте поєднання квітів та консультуйтеся у професіоналів, щоб зробити день доставки по-справжньому незабутнім. Підтримка та консультації. Сервіс Flowers.ua цілодобово приймає замовлення, а професійні флористи готові допомогти у виборі букета. Підбирайте лише найкращі квіти для своєї коханої. Букети завжди мають особливе значення та знання квіткового етикету просто необхідне для гарного подарунка. Наприклад, на перше побачення не заведено дарувати пишні композиції, а краще вибрати квіти в капелюшній коробці або 5-7 троянд. Не купуйте колегам занадто яскраві квіти, а композиції з 1001 троянди краще дарувати на річницю чи особливі сімейні свята. Замовляйте квіти у будь-який час. Стаціонарні магазини зазвичай працюють до 19-20 години вечора, коли у багатьох ще триває робочий день. Якщо ви романтик і хочете здивувати дівчину на день народження о 00:00, то найкращим варіантом буде звернутися до служби доставки квітів. Пишні букети на свята. На найромантичніші свята року, такі як 8 березня та День святого Валентина, практично неможливо знайти свіжі букети. Багато хто досі не знайомий з онлайн доставкою, тому намагається якнайшвидше купити красивий букет у подарунок своїй другій половинці. У ці дні вже надвечір свіжих квітів не знайти. На жаль, багато несумлінних продавців підвищують ціни на свята у 2 або навіть у 3 рази. Щоб цього уникнути, просто замовте букет квітів на конкретну дату. Букет приїде не тільки свіжим, а й точно вчасно, а ви заощадите суттєву суму грошей.

Зручний додаток на смартфон

Підтримка мобільних додатків вже давно вважається правилом гарного тону для будь-якого інтернет-магазину. Замовляти квіти з доставкою зі свого смартфона дуже просто та вигідно.

Зручний інтерфейс додатка Flowers.ua дозволить вам швидко купити потрібний товар.

Вибравши місто доставки, можна переглянути список доступних букетів та відфільтрувати їх за ціною.

Інтеграція з популярними месенджерами дає можливість поділитися вибраним букетом або запитати поради у друзів.

Замовляйте букети з будь-якої точки країни у два кліки.

Статус замовлення і навіть місцеперебування кур'єра можна відстежувати з мобільного в режимі онлайн. Відмінна функція для тих, хто хоче контролювати ситуацію.

Безкоштовна доставка. В обласних центрах України доставка квітів буде безкоштовною. Оплачувати букет можна за допомогою сервісів PayPal, карткою Visa, Mastercard, через Приват24 або Apple Pay. Інформацію щодо замовлення можна завжди уточнити у менеджера.

Люди завжди хочуть дарувати своїм близьким лише приємні емоції, але часто вони заважають зробити обдуманий вибір. Зверніться до професіоналів, щоб полегшити собі життя та вибрати найкращий подарунок з усіх можливих.