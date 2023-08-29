Замучил двух человек. Оккупационный "комендант" в Херсоне получил подозрение

Оккупационному "коменданту" Херсонской области объявили о подозрении, он лично замучил до смерти двух пленных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

"Служба безопасности задокументировала преступления российского полковника Виктора Бедрика - заместителя командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ, который убивал гражданское население Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период оккупации Херсона он стал так называемым "военным комендантом Херсонской области" и выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе.

Чем именно занимался оккупант

Сразу после своего "назначения" российский чиновник отдал распоряжение об обустройстве пыточных на территории захваченного в то время областного центра.

Россияне свозили в пыточные местных жителей, которых похищали из частных домов или просто посреди улицы, прежде всего во время антироссийских митингов. В камерах этих тюрем людей били, применяли к ним ток, оставляли без еды и воды, а также угрожали расстрелом.

Фото: Бедрик (sanctions.nazk.gov.ua)

Одна из пыточных была оборудована этажом ниже "служебного кабинета" Бедрика - в подвале захваченного оккупантами в Херсоне административного здания.

"Комендант" Херсонской области лично убивал пленных

Он не только наблюдал за тем, как его подчиненные издеваются над похищенными гражданами, но и лично участвовал в избиении потерпевших. Установлено, что Бедрик причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонской области, которые выступали против оккупационного режима РФ.

"Двое из этих пострадавших были замучены до смерти", - добавили в СБУ.

Чтобы скрыть военные преступления, российские захватчики записывали в собственных документах "судебно-медицинской экспертизы", что "нашли" погибших "уже мертвыми посреди города".

Какое наказание грозит Бедрику

СБУ также задокументировала преступную деятельность "смотрящего" за заключенными - Александра Чичкана, который является подчиненным Бедрика.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Бедрику и его подчиненному Чичкану о подозрении по факту "нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Оккупантам грозит пожизненное лишение свободы.

Преследование членов пыточных в Херсоне и области

В мае правоохранители разоблачили организаторов одной из пыточных в Херсоне. Ими были один из командиров "Росгвардии" и полковник полиции РФ.

До этого на оккупированной территории Херсонской области был ликвидирован один из коллаборантов Сергей Москаленко. Предатель был организатором пыточных.

А недавно правоохранители задержали еще одного коллаборанта в Херсоне. Во время оккупации города он "служил" россиянам и пытал украинцев.