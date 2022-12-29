На Закарпатье завершили поиски пропавших украинцев: двое погибли

На Закарпатье завершены поиски четырех мужчин, которые на днях потерялись в горах при попытке незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"На Закарпатье завершены поиски четырех мужчин, которые на днях исчезли в районе горы Пип Иван Мармаросский. Двое из них задержали на границе румынские коллеги, еще два тела обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечено, что к поисковым мерам с украинской стороны привлекали более 30 пограничников и спасателей. Кроме того, была привлечена вертолетная авиация и специалисты аэроразведки.

В ГПСУ призывают воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман.