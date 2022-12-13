На Закарпатье погибли супруги, отравившись чадным газом от генератора
Во вторник, 13 декабря в Виноградове (Закарпатская область) в доме нашли мертвых супругов. Предварительно, они отравились угарным газом от генератора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Трагедия произошла в г. Виноградов. В частном жилом доме обнаружили двух человек без признаков жизни. По предварительным данным, вероятная причина смерти - отравление угарным газом, который был произведен работой генератора", - говорится в сообщении.
Известно, что прибор был установлен в гараже, смежном с жилыми комнатами.
"Окончательную причину смерти установят правоохранители", - добавляют в ГСЧС.
Как сообщалось, в Черновцах произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП пострадали 2 взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер.
Ранее в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.
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