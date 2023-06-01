ua ru
Чт, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Закарпатье запретили все религиозные организации, связанные с РФ

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июня 2023 15:17
На Закарпатье запретили все религиозные организации, связанные с РФ Фото: на Закарпатье запретили религиозные организации, связанные с РФ (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье запретили деятельность религиозных организаций, связанных с РФ. Также запрет достигает и других общественных организаций, в частности, которые каким-либо образом относятся к Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение областного совета.

Соответствующее решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области" только поддержали депутаты областного совета.

"Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, сотрудничающих или связанных со страной-агрессором Российской Федерацией", - говорится в документе.

К запрету в решении депутаты добавляют рекомендации правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на выявление фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

Ситуация с УПЦ МП в Украине

22 ноября СБУ провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Они прошли после того, как в сети появилось видео, как во время одного из богослужений прихожане молились за Россию.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. В свою очередь, СНБО также ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

В начале апреля 2022 года митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. У него провели обыски. Сейчас он находится под домашним арестом, такая мера пресечения будет действовать до июля. Он обязан носить браслет.

Позже СБУ провела масштабные обыски в храмах и церквях УПЦ МП по всей стране. Как рассказали в ведомстве, было найдено большое количество пропагандистской литература и брошюрок о "русском мире". На данный момент УПЦ МП запретили уже в нескольких областях Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область
NEWS
ВСУ не будут атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России западным оружием, - Игнат
ВСУ не будут атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России западным оружием, - Игнат
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют