RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Закарпатье разоблачили call-центр, работники которого выманивали средства у граждан ЕС

Фото: в Закарпатье разоблачили call-центр, работники которого выманивали средства у граждан ЕС (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители разоблачили масштабный мошеннический call-центр, работники которого выманивали деньги у граждан Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным ведомства, участники сall-центра арендовали помещение и обустроили компьютерную технику с соответствующим программным обеспечением и сформировали клиентскую базу.

Так называемые работники центра связывались с гражданами ЕС и представлялись сотрудниками банков. Во время разговора с ними они вводили потерпевших в заблуждение для того, чтобы получить доступ к их счетам. Затем они выводили средства на подконтрольных и самостоятельно распоряжались ими.

Следователи смогли установить 17 пострадавших – все они граждане стран ЕС. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 13 млн гривен. Также проверяется информация о других пострадавших от мошеннических действий. По оперативным данным, общая сумма материального ущерба может составить около 1 млн. долларов в США.

В ходе расследования было проведено около 40 санкционированных обысков на территории Ужгородского и Мукачевского районов Закарпатья, а также в Днепропетровской области. Были изъяты сотни единиц техники, банковские карточки, черновые записи, 50 тыс. долларов США наличных и 12 автомобилей.

Фото: в Закарпатье разоблачили call-центр, работники которого выманивали средства у граждан ЕС (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, в случае, если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке .

Ранее РБК-Украина сообщало, что в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МошенникиПолицейскиеЗакарпатьеЕвросоюз