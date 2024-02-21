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На Закарпатье открыли новый таможенный терминал на границе с Венгрией

Фото: на Закарпатье открыли новый таможенный терминал на границе с Венгрией (facebook.com/ZAKcustomsUA)
Автор: Татьяна Степанова

В Закарпатской области открыли новый таможенный терминал возле пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Закарпатской таможни.

"С целью создания надлежащих условий осуществления таможенного оформления товаров субъектами внешнеэкономической деятельности Закарпатской таможней при поддержке Государственной таможенной службы Украины и по согласованию Министерства финансов Украины создано новое место прибытия на территории сервисной зоны "Тиса", - говорится в сообщении.

Новый терминал находится в селе Соломоново Ужгородского района. Он работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Осуществление таможенных формальностей по товарам и транспортным средствам коммерческого назначения на территории упомянутого места прибытия будет обеспечивать отдел таможенного оформления №5 таможенного поста "Ужгород - грузовой" Закарпатской таможни.

Отмечается, что одновременно терминал может принимать 250-300 транспортных средств.

Также в Закарпатской таможне добавили, что удобное расположение терминала в начале трассы международного значения Чоп - Киев (200 метров от КПП "Чоп - Загонь") создает дополнительные возможности для субъектов ВЭД организовывать новые и улучшать существующие логистические маршруты после таможенного оформления.

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ВенгрияЗакарпатская областьГраница с Украиной