На Закарпатье просят власти поддержать развитие туристических курортов региона

Как говорится в обращении, регион украинских Карпат имеет ограниченные возможности для производства: проблемы с размещением предприятий, логистикой и инфраструктурой. Также здесь практически отсутствуют плодородные земли. Соответственно, нет особого выбора работы для людей; бюджеты скудны, слабо развиты социальная сфера, медицина, культура, образование, плохие дороги.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, местные разработали курортные проекты, однако сталкиваются с многочисленными преградами.

"В 2017 году распоряжением Тячевской и Раховской райгосадминистраций утвержден Детальный план территории туристско-рекреационного комплекса с условным названием "Свидовець". Однако годами продолжается судебная волокита. Дело вторично направлено в Верховный суд. Суды подтверждают нашу правоту. Но отдельная группа, (представителей ЕС, в которых успешно работают большие горнолыжные курорты), пытаются заблокировать наш проект всеми способами. Создается впечатление, что их деструктивная работа хорошо оплачивается теми, кто очевидно хочет сохранить монополию на мировом рынке горнолыжного отдыха", - говорится в сообщении общин.

В настоящее время, по их словам, против создания курортов в Закарпатье развернута масштабная информационная кампания, создающая негативный фон по необоснованным обвинениям.

"Только что мы определяем место, где хотим развивать туризм, сразу появляется очередная инициатива о создании еще одного "заповедника" именно в тех пределах, которые совпадают с запроектированными территориями развития общин! Наши районы - уже "рекордсмены" Европы по количеству заповедников. Например, 23% территории Раховского района являются заповедными (средний показатель в Украине - 6,5%). Мы становимся "резервацией", как когда-то отдельные регионы "дикого Запада", и скоро не сможем ничего делать на своей земле: ни выпасать скот, ни заниматься собирательством или вести полонинское хозяйство", - отмечают инициаторы проекта.

Также в ответ на обвинения жители Ясинянской и Усть-Чернянской общин отмечают: