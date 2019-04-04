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У Закарпатській області затримали банду здирників

Новини » Надзвичайні події    04.04.2019 - 22:27
У Закарпатській області затримали банду здирників
Фото: затримання членів угрупування (ssu.gov.ua)

Зловмисники вимагали кошти від підприємців та погрожували фізичною розправою

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували в Закарпатській області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили п’ятеро мешканців регіону. Зловмисники систематично вимагали гроші з представників комерційних структур.

У разі несплати "данини" рекетири погрожували бізнесменам фізичною розправою. Правоохоронці задокументували факт вимагання учасниками угруповання від місцевого підприємця 30 тис. євро.

Співробітники СБУ затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць обласного центру під час одержання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. доларів.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших фактів протиправної діяльності учасників організованого угруповання. 

Фото: затримання членів угрупування (ssu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонської області, затримавши організатора злочину.

РБК-Україна писало, що у Житомирській області поліція спільно зі Службою безпеки України (СБУ)  припинила діяльність організованого злочинного угрупування, яке спеціалізувалось на вимаганні коштів у підприємців. 

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