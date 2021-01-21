У Закарпатській області поліція і НГУ посилили патрулювання: кого перевірятимуть

У Закарпатській області Нацполіція і Національна гвардія посилили патрулювання. До патрулювань залучать навіть кінологів.
Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
Будуть посилені й піші патрулі.
"Закарпатці частіше "матимуть справу" з кінологами, адже ці спеціалісти зі своїми чотирилапими вихованцями додатково пильнуватимуть міста та села. Посилиться перевірка нетверезих, підозрілих людей, сумнівних транспортних засобів, законослухняні громадяни відчуватимуть більшу безпеку", - запевняють правоохоронці.
Нагадаємо, у січня Нацгвардія України приступила до патрулювання вулиць великих міст на нових спеціальних автомобілях, призначених для виконання завдань з охорони громадського порядку.
Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня 2020 року у Луганській області правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у нічний час. Таке рішення ухвалили для забезпечення безпеки та правопорядку поблизу виборчих дільниць.