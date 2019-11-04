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У Закарпатській області підозрюють посадовця відділу освіти в розтраті більш ніж на 1 млн. грн

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 17:23
У Закарпатській області підозрюють посадовця відділу освіти в розтраті більш ніж на 1 млн. грн
Ілюстративне фото (twitter.com nab_ukr.jpg)

За скоєне жінці загрожує позбавлення волі строком до 12 років

У Закарпатській області підозрюють посадовця відділу освіти Мукачівської районної державної адміністрації (РДА) в розтраті більш ніж на 1 млн. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, посадовець уклала кілька угод, які призвели до неправильного визначення ціни, а відповідно - до зайвої оплати за спожитий газ.

"Працівники поліції Закарпаття повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України, жінці-посадовцю відділу освіти Мукачівської РДА. За скоєне мукачівці загрожує позбавлення волі строком до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Загалом посадовець відділу освіти Мукачівської РДА завдала державі збитку на суму більшу ніж 1 млн. гривень.

Нагадаємо, директора харківського лісгоспу, який пропонував хабар детективу НАБУ, взяли під варту. Директора лісового господарства пропонував детективу 100 тис. доларів за закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, яка належала держпідприємству, а також про продаж лісопродукції за заниженими цінами в користь підконтрольним йому приватним суб'єктам господарювання.

Як повідомляє РБК-Україна, в середу, 30 жовтня, у Харківській області правоохоронці затримали чиновника під час надання 100 тисяч доларів хабара одного з детективів Національного антикорупційного бюро України.

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