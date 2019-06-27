У Закарпатській області відтермінували призов до армії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відстрочити заклик в Закарпатській області прийняло рішення Міноборони

Призов до армії у Закарпатській області відстрочать для районів, постраждалих від повені у травні. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як повідомив заступник голови ОДА Ярослав Галас, Міноборони пішов назустріч проханню адміністрації і відклало призовную кампанію в ряді районів області.

"Міністерством оборони України підтримується питання надання відстрочок від призову на строкову службу громадянам, сім'ї яких постраждали від наслідків стихійного лиха", - вказується в тексті документа.

Раніше військовий комісар Київського міського військового комісаріату Сергій Клявлін заявив, що в Києві протягом квітня-червня 2019 року на строкову службу призвуть 780 чоловіків.

Наголошується, що найбільше призовників служитимуть у Збройних силах - 423. У Нацгвардії - 190, у Державній прикордонній службі - 147, у Державній спеціальній службі транспорту - 20.

Нагадаємо, восени 2018 року на строкову службу призвали майже 18 тисяч осіб, а в рамках весняної кампанії число призовників склало більше 14 тис. осіб, з них 9000 закликали до ВСУ.

А також, що протягом 2016-2018 років в Збройні сили України на службу за контрактом прийшли більше 130 тисяч чоловік.