Закарпатській області необхідна "червона" зона, - ОДА

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Пшеничний заявив, що Закарпаття необхідно ввести до "червоної" карантинної зони. Він вважає, що в іншому випадку в регіоні може статися колапс медичної системи.

"Моя думка як керівника департаменту охорони здоров'я ОДА така, що наразі "червона" зона Закарпаттю просто необхідна! Але це вирішуватиме державна комісія ТЕБ та НС. За останні два тижні ми спостерігаємо ріст захворюваності", - сказав Пшеничний.

Він також додав, що попри усі звернення та застереження жителів регіону у Закарпатті епідеміологічна ситуація тільки погіршилась.

"Ми навіть не зупинилися на якомусь плато, захворюваність щодня росте, сьогодні маємо черговий рекорд - 748 нових інфікованих за добу", - додав Пшеничний.