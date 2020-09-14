ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Закарпатській області автівка врізалася в зупинку, є загиблі

Автор: РБК-Україна

В селі Луково (Закарпатська область) водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку. В результаті аварії загинули водій та пасажир.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як встановили, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого зіткнувся з автобусною зупинкою. За кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односелець водія.

Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, в Дніпрі зіткнулися маршрутка і таксі, в результаті чого постраждали двоє людей.

Крім того, на трасі Київ-Харків сталося масштабне ДТП, в результаті якого постраждали 20 і загинули 6 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області в ДТП постраждали 6 осіб, серед них діти.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПостановка