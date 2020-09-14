У Закарпатській області автівка врізалася в зупинку, є загиблі

В селі Луково (Закарпатська область) водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку. В результаті аварії загинули водій та пасажир.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як встановили, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого зіткнувся з автобусною зупинкою. За кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односелець водія.

Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

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