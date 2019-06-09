ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Закарпатській обл. поліція вилучила наркотики на понад 2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 15:24
У Закарпатській обл. поліція вилучила наркотики на понад 2 млн гривень
Фото: вилучення наркотиків (npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили понад 2 кг метамфетаміну

Поблизу села Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області правоохоронці у водія вилучили понад 2 кг психотропної речовини метамфетамін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що співробітники поліції для перевірки зупинили автомобіль Škoda Superb, однак водій відмовився зупинятись й прискорив швидкість. 

"Під час переслідування поліцейськими вчинив два ДТП, після чого втік і переховувався в лісі", - розповіли правоохоронці.

Автомобіль разом із власником були розшукані у 2 кілометрах від місця події. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили пакунок з психотропною речовиною, загальна вартість якого сягає близько 2 млн гривень. 

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин) КК України. Тривають першочергові слідчі дії.

 

Фото: вилучення наркотиків (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці блокували діяльність міжнародного наркоугруповання. Зловмисники переправляли з Франції через Польщу в Україну лікарський засіб "Субутекс", який містить наркотичну речовину бупренорфін.

В Закарпатській обл. виявили контрабанду понад 7 тис. пачок сигарет У Донецькій обл. поліція зупинила продаж наркотичних препаратів у аптеці
Новини України наркотикиЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся