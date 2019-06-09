У Закарпатській обл. поліція вилучила наркотики на понад 2 млн гривень

Фото: вилучення наркотиків (npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили понад 2 кг метамфетаміну

Поблизу села Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області правоохоронці у водія вилучили понад 2 кг психотропної речовини метамфетамін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що співробітники поліції для перевірки зупинили автомобіль Škoda Superb, однак водій відмовився зупинятись й прискорив швидкість.

"Під час переслідування поліцейськими вчинив два ДТП, після чого втік і переховувався в лісі", - розповіли правоохоронці.

Автомобіль разом із власником були розшукані у 2 кілометрах від місця події. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили пакунок з психотропною речовиною, загальна вартість якого сягає близько 2 млн гривень.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин) КК України. Тривають першочергові слідчі дії.

Фото: вилучення наркотиків (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці блокували діяльність міжнародного наркоугруповання. Зловмисники переправляли з Франції через Польщу в Україну лікарський засіб "Субутекс", який містить наркотичну речовину бупренорфін.