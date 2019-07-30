У Закарпатській обл. вантажівка перекинулася у річку, є загиблий

Фото: місце ДТП (zk.npu.gov.ua)

Поліція відкрила справу

У селі Лопушине Закарпатської області у річку перекинулася вантажівка, у результаті чого помер водій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

Так, сьогодні, 30 липня, о 01:08, в чергову частину Міжгірського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в річці знаходиться вантажний автомобіль.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець села Лопушине, рухаючись на вантажному автомобілі лісовою дорогою, не впорався з керуванням та перекинувся у річку. Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці події", - сказано у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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