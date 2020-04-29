Закарпатські аварійники цього року виїжджали на виклики більше 4 тис. разів

Аварійні бригади АТ "Закарпатгаз" з початку запровадження карантину здійснили 1200 виїздів на виклики. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість викликів зменшилася майже удвічі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загалом з початку цього року закарпатські аварійники виїжджали на виклики понад 4 тисячі разів. За словами прес-служби, диспетчери аварійної служби працюють цілодобово, приймаючи дзвінки за номером 104.

“Найчастіше виклики стосуються підозр на витоки газу. Як тільки у помешканні відчувається запах газу (а точніше, одоранту, який додають в газ для того, щоб його можна було ідентифікувати), слід негайно дзвонити у аварійну службу. Допоки аварійна бригада їхатиме на виклик, диспетчер розповість, як діяти до їхнього прибуття”, - пояснив головний інженер АТ “Закарпатгаз” Віктор Водзінський.

У прес-службі зазначили, що сьогодні в АТ "Закарпатгаз" на постійній основі працює 11 аварійних бригад. "Всі працівники пройшли інструктаж і, виїжджаючи на виклики в умовах карантину, дотримуються усіх санітарних вимог. Тому, коли потрібно проводити роботи безпосередньо у помешканні заявника, фахівці аварійно-диспетчерської служби обов’язково одягають засоби індивідуального захисту. А саме: спеціальний захисний костюм, маску, захисний щиток для обличчя і одноразові гумові рукавички. Усім цим забезпечені бригади усієї області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що після кожної зміни обов’язково обробляються антисептичними засобами інструменти та службові автомобілі. “Таким чином, щоденна робота аварійників стає в рази складнішою, але не припиняється. Працюють 24/7”, - підсумував Віктор Водзінський.

"Водночас, споживачам, які в цей період викликають аварійників газової служби, треба чітко усвідомити важливість дотримання протиепідемічно-санітарних вимог. А у разі симптомів захворювання попередити про це спеціалістів, які приїхали за викликом, і забезпечити їм доступ до помешкання, уникаючи прямого контакту із людиною, що має такі симптоми. Нагадаємо, виклики аварійної служби "Закарпатгазу" та робота аварійників є для споживачів безкоштовними. Кошти для цієї діяльності закладені у тарифі на розподіл", - йдеться у повідомленні.