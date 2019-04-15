"Закарпатгаз Збут": підвищена банківська комісія не передбачена у ціні газу

"Ощадбанк" встановив максимальний розмір комісії для кінцевих постачальників комунальних послуг на рівні 0,7%. Це майже третина від затвердженої урядом для ТОВ "Закарпатгаз Збут" граничної націнки від роздрібної ціни газу. Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

"Скориставшись монополією на обслуговування субсидій, "Ощадбанк" встановив максимальний розмір комісії, яку йому мають сплачувати саме кінцеві постачальники комунальних послуг – на рівні 0,7% від всіх відповідних розрахунків. Це майже третина від затвердженої урядом для ТОВ "Закарпатгаз Збут" граничної націнки в 2,2% від роздрібної ціни газу. В той же час як група "Нафтогаз", яка отримує 90% від вартості спожитого населенням газу, не сплачує жодних банківських комісій за обслуговування субсидій. Тому "Закарпатгаз Збут" закликає уряд переглянути фінансування комісійного навантаження при наданні державної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, в затвердженій Кабміном торговій націнці "Закарпатгаз Збуту" не передбачені додаткові витрати на банківські комісії із обслуговування субсидій. Згідно з новим порядком, бюджетні кошти субсидій повинні зараховуватися на облікові записи споживачів в "Ощадбанку". Далі банк має розрахуватися в безготівковій формі за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, в тому числі за спожитий природний газ.

"Сьогодні людина сплачує за 1 кубічний метр газу 8,55 гривень. З них майже 90% (7,48 гривень) отримує державна компанія НАК "Нафтогаз України". ТОВ "Закарпатгаз Збут" при цьому отримує 0,19 гривень. При цьому банківську комісію за перерахування субсидій у сумі 0,7% від ціни газу має сплачувати саме компанія постачальник. Ми проти цього. На нашу думку, субсидійну схему змінила держава, тому ці зобов’язання є бюджетними. Вважаємо, що комісійна вигода і понесені витрати "Ощадбанку" повинні сплачуватися за рахунок державного бюджету. До прикладу, обслуговування управліннями соцзахисту та органами Державної казначейської служби житлових субсидій, що надавались у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим, проводилось безкоштовно", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

В компанії також нагадали, що Кабінет міністрів України вніс зміни у Постанову КМУ №848 від 21.10.1995 р., що регулює порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідно до них, з березня поточного року субсидія видається так званими “живими” грошима. На Закарпатті монетизовану субсидію отримують майже 38 тис. громадян.