"Закарпатгаз Збут" дає можливість своїм клієнтам реструктуризувати борги за газ

Договір реструктуризації боргу від ТОВ "Закарпатгаз Збут" дозволить клієнтам-боржникам мінімізувати ризики відключення від газопостачання в міжопалювальний період та уникнути судової процедури.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За опалювальний період клієнти "Закарпатгаз Збуту" на 10% збільшили борги за спожитий газ. За словами прес-служби, станом на початок травня поточного року заборгованість населення Закарпатської області за спожитий природний газ становить 950 млн гривень.

"Ми надаватимемо можливість оплатити за спожитий газ частинами тій категорії громадян, які станом на 1 жовтня 2019 року не мали заборгованості за спожитий газ, а у проміжку між жовтнем та травнем оплатили за блакитне паливо не менше 50%. Також є ще дві вимоги: претенденти на реструктуризацію боргу не повинні бути субсидіантами і не мають бути відключеними від системи газопостачання", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

У прес-службі зазначили, що цей договір дозволить розстрочити оплату боргу рівними частинами з 1 червня по 1 вересня 2020 року і увійти в наступний опалювальний сезон без боргів.

"У разі виконання споживачем основних умов для оформлення договору реструктуризації боргу, споживачу необхідно направити на електронну адресу ТОВ "Закарпатгаз Збут" office@zkgaszbut.104.ua такі документи: паспорт власника або особи, яка уклала заяву-приєднання до умов типового договору на постачання природного газу, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Для зручності в комунікації необхідно надати номер телефону для зворотного зв’язку. Працівники компанії перевірять виконання споживачем вищенаведених умов та надані документи, оформлять угоду та запросять споживача для її підписання", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, пропозиція підписання такого договору не передбачена для тих споживачів, яким вже припинено газопостачання та/або справа щодо стягнення боргу стосовно них передана до суду або виконавчої служби.