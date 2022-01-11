"Закарпатгаз Збут": бізнес все частіше обирає пакетну пропозицію "газ + електроенергія"

ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", є постачальником енергоресурсів майже для 267 тисяч побутових споживачів і близько 3 тисяч підприємств і організацій. Протягом 2021 року компанія поставила своїм клієнтам-юридичним особам понад 12,7 млн кубометрів газу і 1,2 млн кВтг електроенергії.

"Бізнес все частіше вибирає пакетну пропозицію "Газ + електроенергія". В даний час ця опція активована для більш ніж 40 юридичних осіб промислового сектора. Таким чином, клієнт економить свій час і ресурси, адже взаємодіє з одним персональним менеджером, який допомагає вирішувати питання щодо постачання обох видів енергоресурсів", – зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, ТОВ "Закарпатгаз Збут" розширює клієнтський портфель у сегменті продажів електроенергії. До початку 2022 року кількість клієнтів компанії, що купують цей енергоресурс, зросла до 170 юридичних осіб, у тому числі 95 бюджетних установ.