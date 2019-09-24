"Закарпатгаз Збут": 1600 споживачів замовили газ на зиму за літньою ціною

Станом на 23 вересня понад 1600 споживачів із Закарпатської області подали заявки на участь в акції "Твоя енергонезалежність". Відповідно до умов акції, у споживачів з’явилась можливість придбати газ як товар за ціною 5,99 гривень за 1 куб. м. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Закарпатгаз Збут".

Акція триває лише до 25 вересня, а використати придбаний газ слід в опалювальний період, тобто з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року. У прес-службі зазначили, що замовити об’єм газу можна в Центрі обслуговування клієнтів або в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua. Оплату необхідно здійснити на окремий рахунок, відкритий в АБ "Укргазбанк".

"Для того, щоб долучитися до акції "Твоя енергонезалежність" через сайт 104.ua слід зайти у "Особистий кабінет", натиснути на анімований банер, далі - на кнопку "Продовжити", ознайомитися з умовами акції і надати свою згоду. Наступний крок - вказати прогнозований об’єм газу на опалювальний період та здійснення оплати", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що якщо людина закупила газ у НАК "Нафтогаз" по акції за ціною 5,99 гривень за куб. м, але в опалювальний період регульована ціна знизилася, то обрахунок проводитиметься саме за меншою ціною.

"У разі залишку обсягу газу на кінець акції споживач зможе зарахувати суму на наступні періоди або повернути собі суму невикористаного обсягу газу", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.