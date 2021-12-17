"Закарпатгаз" пропонує клієнтам 4 електронні сервіси для швидкої оплати послуг

"Нещодавно вийшла оновлена версія додатку 104.ua, доступна на платформах iOS і Android. Додаток дає можливість дізнатися поточний баланс розрахунків за газ та доставку, ціну на газ та щомісячну плату за доставку; передати показання лічильника газу; переглянути історію показань; оплатити спожитий газ та послугу з розподілу; відстежувати дані щомісячного споживання газу та скористатися іншими опціями", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що є ще кілька простих способів оплатити послугу з розподілу газу, не виходячи з дому:

Особистий кабінет на сайті 104.ua

Один із найпопулярніших сервісів для оплати послуги з розподілу газу. Реєстрація займає кілька хвилин: треба зателефонувати до контакт-центру за номером 067-01-03-104 і повідомити оператору номер особового рахунку, що зазначений на кожній квитанції. Після дзвінка “Особистий кабінет” буде створений автоматично, а на мобільний телефон клієнта надійде повідомлення з паролем для входу). В Особистому кабінеті слід обрати вкладку "Сплатити" і вибрати тип платежу - "За доставку газу". Далі необхідно ввести номер своєї картки та свою електронну пошту. Після введення даних натиснути кнопку "Оплатити". Квитанцію буде надіслано на електронну пошту.

Чат-бот у VIBER

Встановивши бот, для оплати послуги з розподілу газу слід у пропонованому меню обрати вкладку "Платежі", ввести номер особового рахунку і натиснути "Так"; підтвердити, що це саме ваш рахунок; натиснути кнопку "Сплатити" і обрати суму оплати; підтвердити суму оплати і обрати платіжну систему.

Онлайн-банкінг

Якщо ж споживач більше довіряє банківським сервісам, онлайн-оплата послуг доступна для користувачів Ощад 24/7, Приват 24, додатку Monobank та інших. Можна сплатити й за допомогою систем інтернет-платежів iPay.ua, Portmone.com, EasyPay.