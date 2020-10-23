"Закарпатгаз": втратити субсидію ризикують 11 тисяч споживачів

Борги побутових споживачів за розподіл (доставку) газу на Закарпатті станом на 20 жовтня сягнули більше 46,5 млн гривень. Серед боржників - 11 тисяч отримувачів субсидій. У разі непогашення боргу усі вони ризикують залишитися без цього виду державної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Закарпатгаз".

Відповідно до чинного законодавства, субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

"Ситуація, яка нині склалася із заборгованістю населення за послугу з розподілу газу, вкрай негативно впливає на можливості газорозподільних підприємств підтримувати в належному стані мережі й обладнання. Особливо - під час осінньо-зимового періоду, коли навантаження на систему зростає в рази", - зазначила комерційна директорка АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

У компанії зазначили, що під час карантину "Закарпатгаз" не здійснює нарахування пені та штрафних санкцій за протермінування оплати послуг з розподілу газу. Проте змушений вдаватися до стягнення боргів в судовому порядку. Станом на середину жовтня до суду уже передано понад 650 заяв про стягнення заборгованості за послугу з розподілу. У Закарпатті за цю послугу жодного разу не сплатили більше 20 тисяч споживачів, які загалом заборгували майже 11 млн гривень.

"Кошти, сплачені за розподіл, витрачаються на підтримання належного тиску у мережі, роботу аварійно-диспетчерської служби, ремонт та заміну газопроводів, повірку лічильників, обслуговування старих та встановлення нових газорозподільчих пунктів (ШГРП), сервісне обслуговування клієнтів тощо", - пояснив технічний директор АТ “Закарпатгаз” Олександр Голуб.

"Закарпатгаз" неодноразово повідомляв, що примусове стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат споживачів: оплати судового збору, правничої допомоги. Крім того, відповідно до Закону "Про виконавче провадження", суд може накласти арешт на майно і заборонити боржнику виїзд за кордон.

"Закарпатгаз звертається до всіх споживачів газу і закликає дотримуватись платіжної дисципліни. Своєчасна оплата послуг з розподілу газу - це, насамперед, кошти на безпеку та комфорт у сезон низьких температур", - йдеться у повідомленні прес-служби.