"Закарпатгаз": у жовтні в модернізацію мереж інвестовано 4 млн гривень

ШГРП, або ж газорегуляторні пункти шафового типу, дозволяють забезпечити коректну та безпечну роботу газових приладів, що розраховані на споживання природного газу низького тиску. У жовтні їх замінили одразу в кількох районах Закарпатської області: Мукачівському (с. Березинка, Макарово, Барбово, Лалово, Завидово, Станово), Виноградівському (с. Шаланки, Велика Копаня, Великі Ком’яти), Іршавському (с. Великий Раковець), а також у Мукачеві, Іршаві та Ужгороді.

"Кошти за розподіл природного газу - єдине джерело надходжень нашого підприємства, - розповів начальник відділу інвестицій ВТУ АТ "Закарпатгаз" Микола Івасій. - Саме з них фінансуються усі ці роботи. Загальна вартість робіт, проведених у жовтні 2021 року, становить майже 4 мільйони гривень. Усі кошти, передбачені у тарифі на розподіл, у повному обсязі інвестуються у газорозподільні мережі. Тому так важливо вчасно оплачувати рахунки, адже від цього залежить стабільне та безперебійне газопостачання краю".

Також за кошти, передбачені програмою розвитку, було замінено 850 метрів газопроводу у с. Онок на Виноградівщині та проведено заміну анодних заземлень у селах Стройно, Неліпино, Пасіка на Свалявщині, в Залужжі на Мукачівщині, в селах Рокосово, Нижнє Селище, Кіреші Хустського району та у м. Хуст, в селі Руське Поле Тячівського району, в селі Олешник Виноградівського району та місті Виноградів.

"Заходи з модернізації дозволяють забезпечити стабільну роботу системи газопостачання регіону, що надзвичайно важливо у сезон низьких температур", - йдеться у повідомленні.