"Закарпатгаз": кількість випадків самопоновлення газопостачання збільшилась у 3,3 рази

За 7 місяців 2020 року працівниками груп з припинення/відновлення газопостачання АТ "Закарпатгаз" було виявлено 453 випадки самовільного відновлення газопостачання. Це у 3,3 рази більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли ця кількість становила 137.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Самовільно відновлюють газопостачання закарпатці, яким його раніше було припинено за поданням постачальної компанії через наявність заборгованості з оплати за спожите блакитне паливо. Проте замість того, щоб владнати проблему у законний спосіб, окремі споживачі намагаються самостійно відновити газопостачання своєї квартири чи будинку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, коли споживачі самовільно відновлюють газопостачання після механічного від’єднання, вони фактично повторюють правопорушення вдруге. У такому випадку газопостачання відрізається в точці приєднання потужності, тобто за межами дворогосподарства.

"Після виявлення порушення та механічного від’єднання від мережі представник відділу інспектування складає відповідний акт і подає його на розгляд спеціальної комісії. У підсумку споживач має відшкодувати не тільки поточну заборгованість, а й вартість обсягів газу (визначених за граничними нормами споживання), а також вартість послуги з механічного від’єднання від газорозподільної мережі. Таким чином, сума боргу зростає у рази", - йдеться у повідомленні.

До прикладу, в селі Баранинці Ужгородської області споживачеві, який сам зірвав пломбу і підключився до газопостачання, лише за послуги припинення/відновлення довелося сплатити 2900 гривень, не враховуючи поточної заборгованості.

"Але проблема не тільки в сплачених споживачами додаткових коштів. Самовільне відновлення становить небезпеку для здоров’я і навіть життя. Адже такі дії проводяться не професіоналами і з порушеннями техніки безпеки. Це може призвести до аварійної ситуації чи витоку газу. Як наслідок – отруєння чадним газом чи вибух", – пояснив старший майстер відділу інспектування АТ "Закарпатгаз" Михайло Шовкович.

У прес-службі нагадали, що на період карантину в Україні введено мораторій (заборону) на відключення споживачів від газопостачання у разі непроплати рахунків за спожитий газ чи послугу з розподілу.

"Однак, у випадку такого порушення як самопоновлення представник оператора ГРМ (в Закарпатті це — АТ "Закарпатгаз") зобов’язаний припинити допущене порушення шляхом механічного від’єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи. Лише впродовж липня 2020 року зафіксовано 178 випадків самовільного відновлення газопостачання. Найбільше в Ужгородському районі – 93, у Виноградівському та Тячівському – по 21-му випадку", - йдеться у повідомленні.