"Закарпатгаз": кількість аварійних викликів газовиків зросла на 8%

Фахівці аварійно-диспетчерської служби АТ "Закарпатгаз" відпрацювали 1300 аварійних викликів з початку року. Порівняно із аналогічним періодом 2018 року їх кількість збільшилася на 100. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Незважаючи на зростаюче навантаження, видатки на АДС залишаються на рівні 2016 року, адже НКРЕКП вже четвертий рік поспіль не переглядає тариф "Закарпатгазу", за рахунок якого фінансується вся робота компанії", - йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника аварійно-диспетчерської служби АТ "Закарпатгаз" Тиберія Куштана, сьогодні на підприємстві є 45 бригад АДС. Служба працює цілодобово без вихідних та святкових днів.

"Аварійні бригади працюють за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. Бувало, що наші хлопці виконували роботи, стоячи по коліно у воді, під час Водохреща, коли на вулиці було мінус 15. Бували ситуації, коли терміново треба ремонтувати газопроводи під палючим сонцем серпня. І тут нема "не хочу" чи "не можу", адже часто від рівня професійності та правильних дій залежить не лише безперебійне газопостачання, але й безпека самих закарпатців", – прокоментував Тиберій Куштан.

У прес-службі зазначили, що обов`язковий елемент роботи АДС – це підвищення майстерності за допомогою спеціальних навчальних програм. Серед таких і професійні змагання із колегами, які представляють інші компанії галузі. Так, цього року бригада "Закарпатгазу" взяла участь у всеукраїнському конкурсі аварійних бригад 104 "Наша майстерність – Ваша безпека", що з 7 по 9 серпня проходив на Волині. Під час змагань газовики проходили кілька конкурсних етапів, результат яких оцінювала спеціальна комісія в складі 12 осіб.

"Нас оцінювали за кількома критеріями. Зокрема, перевіряли рівень оснащення аварійного автомобіля, теоретичні знання фахівців, наявність документації, швидкість одягання протигазу та рятувальних засобів. Але особливий акцент робився на перевірці оперативної та професійної локалізації всією бригадою аварійної ситуації", – розповів учасник змагань, начальник служби контролю за виробництвом АТ "Закарпатгаз" Анатолій Стадніченко.

Всього у цьогорічних змаганнях бере участь 21 команда газорозподільних компаній України. Наступний етап – проведення змагань у центральному та східному регіонах.