"Закарпатгаз": 52 тис. споживачів цього року жодного разу не сплатили за розподіл

У Закарпатській області із 275 тисяч споживачів, що використовують природний газ, 52 тисячі жодного разу не сплатили за розподіл газу. Загальна сума боргу становить 40 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Закарпатгаз".

"Хоча під час карантину був запроваджений мораторій на нарахування пені і штрафів та відключення газу за борги, але необхідність своєчасно розраховуватись за житлово комунальні послуги законодавством не скасована. Однак, частина споживачів використала карантин як привід не сплачувати за отримані послуги з розподілу газу. При цьому, не від’єднуючись від газових мереж", - йдеться у повідомленні.

Якщо боржники не розрахуються, після завершення карантину компанія буде змушена припинити газопостачання та стягувати борги примусово у судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат.

“У нас є 52 тисячі споживачів, які з початку року жодного разу не сплатили за послугу з розподілу (доставки). Тому говорити, що всі боржники не сплачують виключно з причини карантину, не можна. Таких споживачів по завершенню карантину ми від’єднуватимемо від газорозподільної системи першочергово. А борги стягуватимемо через суд”, – пояснила комерційний директор АТ “Закарпатгаз” Юлія Соколова.

За словами прес-служби, сплачені споживачами кошти за розподіл газу витрачаються на роботу аварійно-диспетчерської служби, ремонт та заміну газопроводів, повірку лічильників, обслуговування старих та встановлення нових газорозподільчих пунктів (ШГРП), сервісне обслуговування клієнтів тощо. Якщо кошти вчасно не надходитимуть на рахунок підприємства, безперебійне газопостачання може опинитися під загрозою.

"Сьогодні в Закарпатті 7,5 тис. км мереж, з яких 170 км експлуатуються понад 40 років. Їх міняти слід першочергово. Крім того, газові підземні мережі в Закарпатті знаходяться під додатковим навантаженням. Сейсмологічна активність, систематичні паводки та підвищена кислотність грунтів – це ті чинники, які призводять до скорочення терміну експлуатації газових мереж та збільшення кількості аварійних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до кодексу ГРМ, людина може не сплачувати за послугу з розподілу (доставки) лише у тому випадку, якщо вона подала заяву на від’єднання від газових мереж. За словами прес-служби, в подальшому ж для користування газом таким споживачам доведеться укласти новий договір та оплатити послуги з під’єднання до мереж.

"Сплачуючи лише за газ, людина купує товар, не турбуючись за системи газопроводів, по яким газ надходить да приладів. Та якщо не буде систем, які потребують постійного нагляду та обслуговування, – куплений газ до покупця так і не надійде", – наголосила фінансовий директор Наталія Дорохіна.