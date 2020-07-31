"Закарпатгаз": 27,4% підприємств можуть лишитися без газу в опалювальний період

Залишитися без газопостачання в опалювальний період та отримати штраф від АТ "Укртрансгаз" можуть 468 підприємств Закарпатської області. Вони не встановили засоби дистанційної передачі даних (модеми) на вузли обліку газу.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Закарпатгаз".

Засоби дистанційної передачі мають бути на лічильниках підприємств з обсягами споживання більше ніж 10 тисяч куб. м газу на рік, або на яких встановлено лічильники типорозміру G-10 та більше. Це обладнання надсилає дані про обсяги споживання до оператора ГРМ щоденно.

"Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу. Мета запровадження балансування – зробити ринок газу України конкурентним та прозорим. Для самих споживачів це гарантує забезпечення необхідними обсягами газу для стабільного функціонування", - пояснила комерційна директорка АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

За словами прес-служби, поки промислові підприємства уникають виконання вимог законодавства щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних, фахівці АТ "Закарпатгаз" отримують дані про добове споживання у так званому "ручному режимі": використовуючи телефон, електронну пошту, СМС-повідомлення та Viber.

"Такі методи роботи значно ускладнюють збір даних й збільшують кількість помилок та неточностей, що призводить до відхилень між оперативними та фактичними даними про обсяги споживання. Такі відхилення є підставою для застосування штрафів з боку Укртрансгазу, відшкодовувати які зобов’язані самі ж непобутові споживачі. Тому набагато легше встановити модеми, які автоматично передають необхідну інформацію", - додала комерційна директорка АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

У прес-службі зазначили, що на необхідності встановлення модемів на газових лічильниках неодноразово наголошувала і Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Станом на 29 липня 2020 року, 1240 непобутових споживачів Закарпаття вимогу кодексу ГРМ виконали. Ці споживачі для отримання рахунків та вирішення інших супутніх питань використовують онлайн-сервіси. Зокрема, "Особистий кабінет" та електронну пошту.

У АТ "Закарпатгаз" звертають увагу: на тих об’єктах, де до початку опалювального сезону модеми не будуть встановлені, газопостачання не відновлять.