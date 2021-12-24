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"Закарпатгаз": 265 споживачів провели реконструкцію систем газопостачання

Автор: Марія Тарариєва

Протягом 2021 року спеціалісти АТ "Закарпатгаз" провели 265 реконструкцій – комплексних робіт із заміни та перенесення газового обладнання в оселях споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Реконструкція мережі газопостачання починається з виготовлення технічних умов, передбачає будівельно-монтажні роботи, перевірку газопроводу на міцність та герметичність, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти наголошують, що будь-яке самовільне втручання в газові системи – вкрай небезпечне.

"Йдеться не тільки про незаконність втручання в систему, а про питання безпеки: це газонебезпечний вид робіт, тому реконструкцію газового обладнання мають виконувати виключно фахівці газорозподільної компанії", - пояснив начальник відділу інжинірингу АТ "Закарпатгаз" Степан Німчук.

Щоб провести реконструкцію системи газопостачання, клієнту слід звернутися до 104.ua Клієнтського простору за місцем проживання. Потрібно написати заяву у персонального менеджера і надати пакет документів. Персональний менеджер здійснює супровід клієнта на всіх етапах виконання проекту та допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.

"АТ "Закарпатгаз" надає повний комплекс послуг із реконструкції - від розробки технічних умов до здачі в експлуатацію, що суттєво економить час і кошти клієнта. Вартість реконструкції системи газопостачання залежить від складності робіт і розраховується у кожному випадку індивідуально", - йдеться у повідомленні.

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Закарпатська областьГаз