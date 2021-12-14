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На Закарпатті завершилась реконструкція найбільшого шляхопроводу

Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті поблизу с. Батьово завершили реконструкцію найбільшого шляхопроводу області, що входить до складу траси М-25 КПП "Соломоново” - Велика Добронь - Яноші" з під'їздом до КПП "Косино". Споруду відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вперше з моменту створення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укравтодор".

"312 метрів шляхопроводу, який збудовано над залізничним вузлом, почали ремонтувати у квітні 2021 року. Шляхопровід має 10 метрів проїжджої частини та по 2,5 м тротуарів з обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Споруду побудували ще на початку 80-х років минулого століття вздовж лінії кордону з Угорщиною. Для надійності конструкції під час ремонту дорожники замінили монолітні бетонні плити та арматурну сітку.

На шляхопроводі також облаштували міцне бар’єрне металеве, оцинковане огородження та поручні. Подбали про водовідведення та гідроізоляцію, облаштували деформаційні шви.

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року - зробити 24 тис. км.

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Велике будівництво