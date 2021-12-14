На Закарпатті завершилась реконструкція найбільшого шляхопроводу

"312 метрів шляхопроводу, який збудовано над залізничним вузлом, почали ремонтувати у квітні 2021 року. Шляхопровід має 10 метрів проїжджої частини та по 2,5 м тротуарів з обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Споруду побудували ще на початку 80-х років минулого століття вздовж лінії кордону з Угорщиною. Для надійності конструкції під час ремонту дорожники замінили монолітні бетонні плити та арматурну сітку.

На шляхопроводі також облаштували міцне бар’єрне металеве, оцинковане огородження та поручні. Подбали про водовідведення та гідроізоляцію, облаштували деформаційні шви.