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На Закарпатті завершується будівництво сільської амбулаторії за програмою президента

Автор: РБК-Україна

У селі Есень Ужгородського району Закарпаття до кінця літа завершаться будівельні роботи у місцевій амбулаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького у Facebook.

За його словами, прийняти перших пацієнтів нова амбулаторія, що створюється за національною програмою "Доступна медицина", яка є частиною "Великого будівництва" президента, зможе після завершення бюрократичних процедур щодо її введення в експлуатацію.

В амбулаторії працюватимуть два сімейних лікарі, послугами яких будуть користуватися мешканці навколишніх сіл.

"Зараз стан готовності об’єкту оцінюють на рівні близько 85%. Тут вже готовий фасад, встановили вікна. Тривають внутрішні роботи, благоустрій, що містить облаштування території і доріжок біля закладу, а також місця для паркування автомобілів, вже поставили велопарковку", - додав Білецький.

Нагадаємо, за два роки програми президента було відкрито 449 медичних амбулаторій у селах та маленьких ОТГ, ще 151 амбулаторія з’явиться до кінця цього року.

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ЗакарпаттяВелике будівництво