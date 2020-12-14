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На Закарпатті порушили справу через провокативний напис на будівлі

Автор: Дмитро Левицький

У селі Пийтерфолво (Закарпатська область) невідомі особи розмістили на стіні будинку провокативний напис: "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо". Поліція вже порушила справу за фактом розпалювання національної ворожнечі.

Про це повідомляють поліція Закарпатської області та "Голос Карпат".

Інформацію про напис з провокативним змістом правоохоронці отримали сьогодні вранці. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вживає заходи для встановлення причетних.

Правоохоронці вже відкрили провадження за ч. 1 ст. 161 КК України, яка передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

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Зазначимо, напис з'явився на тлі напруження у стосунках між Україною та Угорщиною через ситуацією з угорською національною меншиною на Закарпатті.

Нагадаємо, спочатку угорським політикам заборонили в'їзд в Україну через агітацію на місцевих виборах, а потім у мережі з'явилося відео, на якому депутати ОТГ співають гімн Угорщини.

Після цього представникам угорської нацменшини на Закарпатті почали надходити погрози.

Як писало РБК-Україна, в поліції не виключають іноземний слід в ситуації з погрозами угорцям на Закарпатті. Відео з погрозами, за даними поліції, записав іноземець, який вже полишив територію України.

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