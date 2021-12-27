На Закарпатті військові врятували з річки порушника кордону

Інцидент стався вчора вранці, але прикордонники розповіли про нього лише сьогодні. Військовослужбовці помітили невідому особу, яка рухалася в напрямку кордону зі Словаччиною. Подолавши загороджувальний паркан порушник вирушив в напрямку річки Уж, яка розділяє Україну та Словаччину.

"Побачивши прикордонників, не зважаючи на холодну погоду, чоловік стрибнув у річку. Але він одразу зрозумів, що погарячкував, адже глибина річки та швидкість течії виявилися не такими як він собі уявляв і дістатися протилежного берега в таку пору року йому абсолютно не під силу", - розповіли в ДПСУ.

Порушник спробував повернутися на берег, але без допомоги прикордонників зробити це йому не вдалося. Чоловіка затримали, доставили до підрозділу, де дали сухий одяг та взуття.

"Порушник жодних документів з собою не мав та розповів, що він є громадянином Нігерії, деякий час працював у Харкові двірником, а згодом вирішив у пошуках кращого життя дістатися країн ЄС. У двох наплічниках чоловіка знаходились 900 євро, ноутбук, планшет, мобільні телефони та інші речі", - зазначили в ДПСУ.

Тепер іноземцю загрожує адміністративна відповідальність за спробу порушення кордону.