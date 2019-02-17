На Закарпатті у поточному році буде повірено 25 тис. газових лічильників

Кошти на заміну лічильників, які визнані непридатними, закладаються у тарифі на розподіл

В 2018 году специалисты ПАО "Закарпатгаз" провели поверку почти 20,5 тыс. счетчиков. Из них более 11 тыс. были признаны непригодными и требовали замены. В этом году поверке подлежат 25 тыс. счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за прошлый год закарпатцам заменили 11 тыс. счетчиков, из которых за средства предприятия – почти 3,5 тыс. Средства на замену счетчиков, которые признаны непригодными, закладываются в тарифе на распределение. Он не пересматривался Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже около трех лет. Поэтому средств на эти расходы – катастрофически не хватает.

"Всего в области – 273 тысячи потребителей, и лишь в 470 из них не установлены счетчики. Поэтому для Закарпатья актуальный вопрос – замена тех приборов, не прошедших поверку. Увеличение расходов на такие нужды госрегулятор не пересматривает уже третий год. Это приводит к тому, что газораспределительная компания не в состоянии обеспечить бесплатную замену всех приборов учета потребителей", – рассказывает технический директор ПАО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

На 2019 год для ПАО "Закарпатгаз" госрегулятор предусмотрел средства на замену приборов учета на сумму 823 тыс. гривен, что составляет 6% от потребности.