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На Закарпатті у поточному році буде повірено 25 тис. газових лічильників

Новини » Енергетика    17.02.2019 - 12:17
На Закарпатті у поточному році буде повірено 25 тис. газових лічильників
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Кошти на заміну лічильників, які визнані непридатними, закладаються у тарифі на розподіл

У 2018 році спеціалісти ПАТ "Закарпатгаз" провели повірку майже 20,5 тис. лічильників. З них понад 11 тис. були визнані непридатними та потребували заміни. Цього року повірці підлягають 25 тис. лічильників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що за минулий рік закарпатцям замінили 11 тис. лічильників, з яких за кошти підприємства – майже 3,5 тис. Кошти на заміну лічильників, які визнані непридатними, закладаються у тарифі на розподіл. Він не переглядався Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже близько трьох років. Тому коштів на ці видатки – катастрофічно не вистачає.

"Всього в області –  273 тисячі споживачів, і лише у 470 з них не встановлені лічильники. Тому для Закарпаття актуальне питання – заміна тих приладів, що не пройшли повірку. Збільшення витрат на такі потреби держрегулятор не переглядає вже третій рік. Це призводить до того, що газорозподільна компанія не в змозі забезпечити безкоштовну заміну всіх приладів обліку споживачів", – розповідає технічний директор ПАТ "Закарпатгаз" Олександр Голуб.

На 2019 рік для ПАТ "Закарпатгаз" держрегулятор передбачив кошти на заміну  приладів обліку на суму 823 тис. гривень, що становить 6% від потреби.

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