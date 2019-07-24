На Закарпатті митники виявили партію контрабандних сигарет ЛТФ

Співробітники Закарпатської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) України на митному посту "Павлове" виявили 8910 пачок сигарет у вантажному потягу, який прямував з України в Словаччину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Наголошується, що під рудою були заховані контрабандні сигарети марок Compliment, Marvel, Life.

Дані сигарети марки виробляються Львівської тютюновою фабрикою (також відома під назвою Винниківська тютюнова фабрика).

Нагадаємо, 4 липня Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела обшуки на Львівській тютюновій фабриці. Фабрику підозрюють в серйозних обсягах контрабанди тютюнових виробів в країни Євросоюзу, а також незаконній мінімізації податкових платежів у держбюджет.

За даними Державної фіскальної служби, за попередні три роки Львівська тютюнова фабрика не закупила ні однієї акцизної марки для виробництва сигарет, але при цьому продовжувала виробляти їх в мільярдних обсягах.

Як повідомила ДФС у відповідь на депутатський запит, за 2016-2018 рр. ні одне підприємство у Львівській області не придбало жодної марки акцизного податку для виробництва сигарет (УКТ ЗЕД 2402 20 9010 і 2402 20 9020 - сигарети з фільтром і без фільтра). Але при цьому за три роки у Львівській області було вироблено майже 5 млрд штук сигарет.

Нагадаємо, три роки тому, також на Закарпатті – в Мукачівському районі – була затримана велика партія цигарок загальною вартістю майже 1,5 млн євро. Тоді були проведені обшуки на нелегальних оптових складах, де продавалися партії тютюнових виробів для подальшої контрабанди. Як показало розслідування, основним постачальником нелегальних сигарет на ці склади була Львівська тютюнова фабрика.