RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Закарпатті рятувальники знайшли травмованого іноземного туриста

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 17 січня, о 14:50 рятувальники отримали повідомлення про травмованого іноземного туриста на Закарпатті. Наразі його вже супроводжують до місця дислокації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван на території Закарпатської області травмувався іноземний турист", - пише пресслужба.

Вже о 15:22 було направлено трьох рятувальників для надання допомоги постраждалому. О 16:12 постраждалого було знайдено й супроводжено до місця дислокації ПРП Явірник.

ДСНС попереджає про негоду на території гори Піп Іван:

  • температура повітря -13;
  • мороз;
  • пориви вітру до 20 м/с;
  • видимість до 10 м.
Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття