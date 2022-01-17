На Закарпатті рятувальники знайшли травмованого іноземного туриста

"17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван на території Закарпатської області травмувався іноземний турист", - пише пресслужба.

Вже о 15:22 було направлено трьох рятувальників для надання допомоги постраждалому. О 16:12 постраждалого було знайдено й супроводжено до місця дислокації ПРП Явірник.

ДСНС попереджає про негоду на території гори Піп Іван: