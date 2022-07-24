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На Закарпатті зняли всі обмеження на продаж алкоголю

Фото: на Закарпатті зняли всі обмеження на продаж алкоголю (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв з 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОДА у Facebook.

Зазначається, що залишається забороним продаж алкоголю працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань.

Відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.

Нагадаємо, з 3 квітня на Закарпатті дозволили продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина.

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Закарпаття