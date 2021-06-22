На Закарпатті розбивають скелю, щоб розширити трасу за програмою президента

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на Закарпатті ремонтують ділянку траси Н-09 "Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів". Ії планують розширити після руйнування скелі, що розташована неподалік від села Костилівка.

Відзначимо, що траса Н-09 "Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів" має протяжність 429,5 км, має статус траси державного значення та з’єднує Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області.

За словами голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова, на даний час ремонт завдає неабиякі незручності для туристів. Але він запевнив, що "результат буде того вартий".

Після ремонту дорога відповідатиме сучасним стандартам та її проїжджа частина збільшиться з 6,5 м до 8 м.

Раніше заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомляв, що у планах президентської програми на 2021 рік - збудувати і оновити рекордні 6500 км доріг та 245 штучних споруд, у тому числі мостів.

Як повідомлялось, у рамках програми президента "Велике будівництво" вже восени завершиться будівництво об’їзної дороги міста Трускавець, яка стане частиною автошляху Т-14-02 "Східниця - Пісочна".

Також у Донецькій області, між Бахмутом та Світлодарськом, відкрили рух оновленим шляхопроводом, який був зруйнований під час бойових дій у 2014 році.

Детальніше про будівництво лікарень за президентською програмою - читайте в статті РБК-Україна.