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На Закарпатті триває будівництво мостів на трасі, що веде до курорту "Шаян", - ОДА

Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області в рамках "Великого будівництва" тривають роботи з ремонту мостів на трасі Т-07-37 Хуст - Шаян - Вишково, яка включає, в тому числі під'їзд до санаторію "Шаян".

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка у Facebook.

На ділянці траси Т-07-37 від Хуста до Буштино наразі, за його даними, триває ремонт 12 мостів. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 535 млн грн.

До недавнього часу через незадовільний стан дорожнього покриття, зокрема велику колійність, пучини і руйнування кромки проїжджої частини, дорожній трафік на дорозі Т-07-37 знизився до 3000 автомобілів на добу. Після закінчення ремонту дороги і мостів цей показник має збільшитися вдвічі.

В ОДА також нагадують, що одночасно з ремонтом мостів триває будівництво нового через річку Чорна Тиса. Його довжина становитиме 323,2 погонних метри і позитивно позначиться на пропускній здатності всієї траси.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про завершення реконструкції мосту через Хаджибейський лиман. В ході реконструкції він був розширений до шести смуг руху.

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Новини України ЗакарпаттядорогиВелике будівництво