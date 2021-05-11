На Закарпатті триває будівництво мостів на трасі, що веде до курорту "Шаян", - ОДА

На ділянці траси Т-07-37 від Хуста до Буштино наразі, за його даними, триває ремонт 12 мостів. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 535 млн грн.

До недавнього часу через незадовільний стан дорожнього покриття, зокрема велику колійність, пучини і руйнування кромки проїжджої частини, дорожній трафік на дорозі Т-07-37 знизився до 3000 автомобілів на добу. Після закінчення ремонту дороги і мостів цей показник має збільшитися вдвічі.

В ОДА також нагадують, що одночасно з ремонтом мостів триває будівництво нового через річку Чорна Тиса. Його довжина становитиме 323,2 погонних метри і позитивно позначиться на пропускній здатності всієї траси.