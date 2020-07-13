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На Закарпатті майже повністю заповнені лікарні другої та третьої черги

Закарпаття, Понеділок 13 липня 2020 14:44
На Закарпатті майже повністю заповнені лікарні другої та третьої черги
Фото: лікарі в лікарні (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

В ОДА заявили про завантаженість лікарень на 90%

Закарпатські лікарні другої та третьої черги на 90% завантажені хворими коронавірусом. Медики фіксують збільшення захворюваності COVID-19 в області протягом останніх трьох тижнів.

Про це повідомили в Закарпатській облдержадміністрації.

В ОДА зазначили, що зараз обласні лікарні другої та третьої черги найбільше потребують кисневих концентратори.

"Майже на 90 відсотків заповнені ліжка пацієнтами, що страждають COVID-19 в лікарнях другої і третьої хвилі. Ці заклади були долучені до прийому хворих коронавірусом 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 13 липня в Закарпатській області лікарняні ліжка завантажені на 59,64%.

Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 612 нових випадків коронавіруса, при цьому на Закарпатті захворіли 79 осіб, що є третім показником серед всіх регіонів за кількістю нових захворювань.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом.

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