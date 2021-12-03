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На Закарпатті відремонтували дорогу до термальних вод у Велятино

Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті вийшов на завершальний етап ремонт 19-кілометрової ділянки траси територіального значення Т-07-37 "Хуст - Шаян - Буштино". Маршрут, що веде до кількох туристичних родзинок області, відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

"Тепер подорожувати Закарпаттям і доїжджати до оздоровчого курортного комплексу "Шаян" та термальних вод у селі Велятино стає дедалі комфортніше завдяки якісному новому покриттю", - зазначив заступник голови облдержадміністрації Олександр Пацкан.

Ремонтом була охоплена ділянка між Тячевом і Хустом. Дорожники замінили старе зношене покриття на два шари асфальтобетону, а також влаштували посилену основу зі щебенево-піщаної суміші.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року - зробити 24 тис. км.

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Велике будівництво