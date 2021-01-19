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На Закарпатті скасували усі рішення про функціонування регіональних мов

Закарпатська область, Вівторок 19 січня 2021 17:16
На Закарпатті скасували усі рішення про функціонування регіональних мов
Фото: прапори України та Угорщини (0312.ua)
Автор: Юлія Струк

На Закарпатті скасували усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов. До Уповноваженого із захисту державної мови надійшов відповідний лист Закарпатської обласної прокуратури.

Про це омбудсмен повідомив у Facebook.

"До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшов лист Закарпатської обласної прокуратури, у якому повідомляється про те, що рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020 визнані такими, що втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад", - сказано у повідомленні.

Це означає, що всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано, пояснили в Офісі мовного омбудсмена.

Нагадаємо, раніше Кремінь повідомив, що скасування статусу української мови на окупованому Донбасі є порушенням прав людини.

Як писало РБК-Україна, раніше мовний омбудсмен вимагав скасувати регіональні мови на місцях.

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