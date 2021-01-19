На Закарпатті скасували усі рішення про функціонування регіональних мов

Фото: прапори України та Угорщини (0312.ua)

На Закарпатті скасували усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов. До Уповноваженого із захисту державної мови надійшов відповідний лист Закарпатської обласної прокуратури.

Про це омбудсмен повідомив у Facebook.

"До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшов лист Закарпатської обласної прокуратури, у якому повідомляється про те, що рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020 визнані такими, що втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад", - сказано у повідомленні.

Це означає, що всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано, пояснили в Офісі мовного омбудсмена.

Нагадаємо, раніше Кремінь повідомив, що скасування статусу української мови на окупованому Донбасі є порушенням прав людини.

Як писало РБК-Україна, раніше мовний омбудсмен вимагав скасувати регіональні мови на місцях.